(Teleborsa) -, che trattano ancora in ribasso, per le preoccupazioni legate alin Europa ed in vista della pubblicazione delle. A Milano, l'attenzione è puntata sulla, dopo che il Premier ha fatto di nuovo appello all'unità nazionale in un momento così grave per l'economia italiana.Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,43%.Torna a salire lo spread, attestandosi a +93 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,57%.tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,57%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,22%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,03%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,8%) e si attesta su 23.254 punti.di Milano, troviamo Mediobanca (+1,18%) e ENI (+0,74%).La peggiore è Nexi, che conferma un calo del 3,55%.Seduta no per Stellantis, che crolla del 2,33% dopo i dati sulle immatricolazioni europee.Sensibili perdite per Inwit, in calo del 2,02%.Scivola Exor, con un netto svantaggio dell'1,88%.di Milano, Webuild (+1,09%), GVS (+0,99%), Piaggio (+0,91%) e Mutuionline (+0,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che cede il 4,32%a causa di realizzi.In apnea Banca Farmafactoring, che arretra del 2,13%.Tonfo di ERG, che mostra una caduta del 2,10%.Lettera su Falck Renewables, che registra un importante calo del 2,09%.