Piazza Affari in rosso con le altre borse europee

(Teleborsa) -., che prendono la via del ribasso, sulleche preannunciano una partenza negativa di Wall Street. Il mercato americano sconta ancora, che ha congelato il pacchetto di aiuti sino alle elezioni. Pesano anche alcuni, in particolare quello della produzione tedesca.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,36%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +127 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,78%.debole Francoforte, con un calo dello 0,44%, tentennante Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, dimessa Parigi, con un modesto ribasso dello 0,27%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,23%.di Milano, troviamo Enel (+2,42%), Banco BPM (+1,96%), Interpump (+1,18%) e Recordati (+0,86%).Fra i peggiori Nexi, che continua la seduta con -5,96% dopo la vendita di azioni da parte di Mercury.Lettera su BPER, che registra un importante calo del 3,35%.Preda dei venditori ENI, con un decremento del 2,76%.Si concentrano le vendite su Saipem, che soffre un calo del 2,17%.del FTSE MidCap, RCS (+4,99%), Falck Renewables (+1,50%), De' Longhi (+1,01%) e Aeroporto di Bologna (+0,90%).In rosso Banca MPS, che perde il 4,10%.Affonda Cattolica Assicurazioni, con un ribasso del 3,87%.Crolla Tinexta, con una flessione del 3,47%.Vendite a piene mani su Banca Farmafactoring, che soffre un decremento del 2,97%.