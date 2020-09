Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scontano la delusione per le decisioni della BCE e la forza dell'euro.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,187. Invariato lo spread, che si posiziona a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,98%.sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,35%, Londra avanza dello 0,35%, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,24% sul FTSE MIB.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri STMicroelectronics (+2,02%).Tonica Snam che evidenzia un bel vantaggio dell'1,46%.In luce DiaSorin, con un ampio progresso dell'1,39%.Andamento positivo per Amplifon, che avanza di un discreto +1,08%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca, che continua la seduta con -2,16%.Affonda Tenaris, con un ribasso del 2,14%.Si concentrano le vendite su Leonardo, che soffre un calo dell'1,97%.Vendite su Telecom Italia, che registra un ribasso dell'1,92%.di Milano, ASTM (+3,55%), La Doria (+3,16%), Mutuionline (+2,81%) e Technogym (+2,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che segna un -2,04%.Seduta negativa per Autogrill, che mostra una perdita dell'1,72%.Sotto pressione Danieli, che accusa un calo dell'1,41%.Scivola Maire Tecnimont, con un netto svantaggio dell'1,34%.