Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che risentono di qualche realizzo dopo il recupero dei giorni scorsi, mentre si attende ancora la conferma di uno slittamento dei dazi USA sulle auto europee. A Milano ne risentono soprattutto i bancari, più pesanti sul Listino e maggiormente sensibili a fluttuazioni.Sul fornte dei cambi, è stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,101. Torna a salire lo spread, attestandosi a +149 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,20%. Attesa per oggi l'asta dei BTP.scivola Francoforte, con uno svantaggio dello 0,78%, discesa modesta per Londra, che cede un -0,52%, debole Parigi, con un calo frazionale dello 0,47%., che accusa una flessione dello 0,90% sul FTSE MIB dopo aver fatto molto meglio la vigilia. Fra i settori peggiori oggi materie prime (-2,04%), media (-1,93%) e beni industriali (-1,45%).Tra idi Milano, in evidenza Ferragamo (+2,80%), dopo gli ottimi risultati dei 9 mesi.Bene anche Nexi (+1,51%), Amplifon (+1,08%) e Diasorin (+1,06%).La peggiore si conferma Prysmian, che flette del 7,01% dopo aver deluso le attese con i risultati di periodo.In rosso Saipem, che evidenzia un ribasso del 2,76%.In caduta libera Pirelli, che affonda del 2,60%.Pesante Tenaris, che segna una discesa di ben -2,01 punti percentuali.