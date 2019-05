Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che seguono le orme di Wall Street e guardano con molta attenzione ed un po' di scetticismo agli(oggi anche la BOE dovrebbe mantenere una politica monetaria in stand by in attesa di novità a breve) ed alla pubblicazione dei(fra le altre Bnp Paribas e Shell). Indicazioni negative sono appena giunte dai, che confermano un'economia in difficoltà.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +252 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,54%.fiacca Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,39%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,41%.Tra idi Milano, in evidenza UnipolSai (+0,86%), Unipol (+0,68%), Telecom Italia (+0,58%) e Mediobanca (+0,57%).La peggiore al momento è Ferragamo, che segna un -2,60%.Pesante Tenaris, che segna una discesa di ben -2,46 punti percentuali dopo aver fatto anche peggio in avvio sul complicarsi dlela situazione in Venezuela.