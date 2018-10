Piazza Affari in rosso come l'Europa. Spread sopra i 300 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Dall'altra parte dell'oceano anche i listini USA scivolano sotto la parità. A deprimere i mercati, fin da avvio giornata, le dure critiche del Presidente USA Donald Trump alla Federal Reserve. Intanto, in Italia fervono i lavori sulla Manovra, mentre in Parlamento si va verso la conclusione dei lavori sulla Nota di Aggiornamento al DEF ()., assieme agli altri Eurolistini. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA che mostra un rialzo dello 0,31%. Deciso balzo in alto dell'oro (+1,93%), che raggiunge 1.217,7 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 71,44 dollari per barile, in forte calo del 2,36%.Nuova risalita dello spread che arriva a quota 306 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,58%.vendite su Francoforte che registra un ribasso dell'1,48%. In rosso Londra che scivola dell'1,94%. Affonda Parigi, con un ribasso dell'1,92%.A piccoin chiusura di seduta, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,84%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share, che ha archiviato la seduta a 21.341 punti in ribasso dell'1,71%.Apprezzabile rialzo (+0,90%) a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento. Nella parte bassa della classifica dii, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti materie prime (-4,21%), servizi finanziari (-3,37%) e costruzioni (-2,89%).di Milano a ottenere un buon risultato STMicroelectronics che segna un aumento dell'1,98%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Tenaris che ha archiviato la seduta a -4,22%. Crolla UnipolSai, con una flessione del 4,04%. Vendite a piene mani su Azimut che soffre un decremento del 3,69%. Pessima performance per Unipol che registra un ribasso del 3,63%.Tra i, Biesse (+4,89%), Juventus (+1,96%), doBank (+1,71%) e Banca Farmafactoring (+1,24%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Anima Holding che ha archiviato la seduta a -8,28%. Sessione no per Mutuionline che lascia sul parterre il 5,47%. In caduta libera Gima Tt che affonda del 4,71%. Pesante Carel Industries che segna una discesa di ben -4,55 punti percentuali.Sul listino completo pesante Banca Carige -6,12%: secondo Fitch l'ipotesi fallimento inizia a divenire reale.