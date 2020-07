Piazza Affari in rosso. Borse europee prudenti in vista FOMC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, mentre viaggia ancora, protagonista di una sessione negativa., più che altro su quello che dirà Powell stasera. Operatività distratta mentre fluiscono copiose le trimestrali in USA, Europa ed Italia.Ingessato il cambio Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. Stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.955,7 dollari l'oncia.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +150 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,00%.piatta Francoforte, che tiene la parità, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,33%, meglio fa comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,86%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,42%.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Amplifon, che vanta un incisivo incremento del 3,31%.Nexi avanza dell'1,92%.Si muove in territorio positivo Campari, mostrando un incremento dell'1,78%.Denaro su Interpump, che registra un rialzo dell'1,61%.La peggiore si conferma Saipem, che prosegue le contrattazioni a -8,55%.Male le banche con Banco BPM in ribasso del 2,90% e Unicredit del 2,26%.Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita dell'1,98%.Al Top tra le azioni italiane a, Datalogic (+16,59%), IMA (+12,84%), Cerved Group (+3,52%) e Guala Closures (+2,22%).Fra i peggiori Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -4,32%.Crolla Maire Tecnimont, con una flessione del 4,26%.Vendite a piene mani su BPER, che soffre un decremento del 2,66%.Sotto pressione Fincantieri, che accusa un calo dell'1,86%.