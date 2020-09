Piazza Affari in rosso. Borse caute aspettando FOMC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a metà giornata, in sintonia, che attendono lequesta sera.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,187. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.piatta Francoforte, che sosta sulla parità, tentenna Londra, che cede lo 0,22%, mentre è piatta Parigi. Sottotono Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,50%.di Milano, troviamo Moncler (+2,69%), Nexi (+2,40%), Saipem (+2,29%) e DiaSorin (+2,17%)., quest'ultima dopo il via libera dell'UE al suo test salivare per il Covid.Fra i peggiori Fineco, che continua la seduta con -2,89%.Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell'1,55%.Soffre Fiat Chrysler, che evidenzia una perdita dell'1,42%.Preda dei venditori Telecom Italia, con un decremento dell'1,41%.del FTSE MidCap, Ferragamo (+7,54%), Tod's (+2,72%), Saras (+2,08%) e Brunello Cucinelli (+1,93%).Le più forti vendite su Rai Way, che prosegue le contrattazioni a -6,25%.Affonda Falck Renewables, con un ribasso del 4,60%.Crolla Carel Industries, con una flessione del 3,59%.Vendite a piene mani su RCS, che soffre un decremento del 2,63%.