25 Marzo 2021

(Teleborsa) - Buona la performance a Piazza Affari della compagnia telefonica, che si attesta a 0,4392 con un aumento dell'1,57%, dopo che il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha sottolineato la necessità di superare rapidamente lo stallo sul progetto della rete unica.

"Non è possibile che di un progetto così importante per il Paese se ne discuta da due anni, ma non si sia ancora arrivati a un traguardo - ha detto ad un evento del Sole 24 Ore - Si deve fare in tempi rapidissimi. Se invece il progetto non è più ritenuto attuale - e io penso che lo sia ancora - lo si dica chiaramente da parte di tutti i soggetti protagonisti".

"Io penso però - ha sottolineato - che già nei prossimi giorni il governo e tutti i soggetti coinvolti faranno chiarezza e daranno certezze. Lo ribadisco: alla fine i veri soggetti interessati sono cittadini e imprese destinatarie di un soggetto che diventa indispensabile".

L'accelerazione del governo sul dossier sembra testimoniata anche dal vertice di oggi pomeriggio tra il ministro dell'Economia Daniele Franco, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, e il ministro per l'Innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao. L'incontro, come anticipato dal Sole 24 Ore, servirà a fare un punto sulla rete unica.

Intanto per TIM, nel breve periodo, si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,4429 e successiva a 0,4508. Supporto a 0,435.