Piazza Affari in rialzo con le altre borse eruropee

(Teleborsa) -, nel giorno delle scadenze tecniche trimestrali. Si guarda con interesse al Consiglio europeo, che dovrà esaminare le proposte per il Recovery Fund e per il bilancio europeo (forse anche il tema Brexit).L'Eur / Usd mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. Invariato lo spread, che si posiziona a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,38%.ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,76%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,78%.A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,77% a 19.637 punti.di Piazza Affari, svetta Ferragamo che segna un importante progresso del 3,24%.Andamento positivo per Terna, che avanza di un discreto +1,85%.Ben comprata Campari, che segna un forte rialzo dell'1,73%.STMicroelectronics avanza dell'1,60%.La peggiore è Atlantia, che cede l'1,26%.Piccola perdita per Leonardo, che scambia con un -0,61%.Tentenna Prysmian, che cede lo 0,54%.Tra i, MARR (+2,56%), Falck Renewables (+2,40%), Cerved Group (+1,61%) e Mutuionline (+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Aeroporto di Bologna, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.Illimity Bank scende dell'1,85%.Calo deciso per Banca Popolare di Sondrio, che segna un -1,84%.Sotto pressione IMA, con un forte ribasso dell'1,80%.