Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, dopo lo choc per la crisi di governo la vigilia: il presidente del Consiglio Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni poi respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mercoledì il premier si presenterà alle Camere per discutere apertamente della crisi.

Più in generale gli investitori riflettono sulla difficoltà dell'economia globale, dopo la crescita anemica registrata dall'economia cinese nel secondo trimestre. Non aiuta neanche l'industria automobilistica europea ancora in profondo rosso a giugno.

Sul mercato valutario, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,36%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.706,6 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento del 2,16%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +218 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,25%.



Tra i mercati del Vecchio Continente acquisti a piene mani su Francoforte, che vanta un incremento dell'1,66%, in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,88%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,64%.



Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 20.824 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell'1,24% rispetto alla chiusura precedente.



In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,73%); sulla stessa linea, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+0,74%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Iveco, con un progresso del 4,39%.



Incandescente Pirelli, che vanta un incisivo incremento del 3,30%.



In primo piano Interpump, che mostra un forte aumento del 2,99%.



Decolla Enel, con un importante progresso del 2,90%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -28,53%.



Scende Moncler, con un ribasso del 2,86%.



Vendite su Telecom Italia, che registra un ribasso dell'1,79%.



Seduta negativa per Campari, che mostra una perdita dell'1,60%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, doValue (+4,06%), Anima Holding (+3,87%), Antares Vision (+3,30%) e MARR (+3,22%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Mfe B, che ottiene -3,45%.



Sotto pressione Banca MPS, che accusa un calo del 3,33%.



Crolla Sanlorenzo, con una flessione del 3,03%.



Vendite a piene mani su Mfe A, che soffre un decremento del 2,96%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Venerdì 15/07/2022

04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso -1,5%; preced. 1,4%)

04:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,9%)

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,3%; preced. -6,7%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4,1%; preced. 0,7%)

06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 0,7%).