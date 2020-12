© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, sulla speranza che si raggiunga un accordo last minute per la Brexit.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,31%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +114 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,51%.buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,08%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,39%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell'1,09%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,14%, a 21.949 punti.Tra idi Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+3,21%), Azimut (+2,70%), Fineco (+2,47%) e Mediobanca (+2,45%).Le più forti vendite su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -3,39%.DiaSorin scende dell'1,11%.Tentenna Moncler, con un modesto ribasso dello 0,67%.Tra i, Maire Tecnimont (+6,60%), Mediaset (+4,51%), Biesse (+3,10%) e Sesa (+3,09%).Le più forti vendite su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -1,22%.Calo deciso per Sanlorenzo, che segna un -1,16%.Giornata fiacca per B.F, che segna un calo dello 0,84%.Piccola perdita per Garofalo Health Care, che scambia con un -0,78%.