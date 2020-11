Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, sostenute dalla notizia che negli USA il presidente Donald Trump ha dato il via libera alla transizione dei poteri al Presidente eletto Joe Biden.



Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,187. L'Oro è in calo (-1,4%) e si attesta su 1.811,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,07%, a 43,52 dollari per barile.



Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +115 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,57%.



Nello scenario borsistico europeo tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,92%, in luce Londra, con un ampio progresso dell'1,07%. Andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,26%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,57%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share, che avanza a 23.952 punti.



In luce sul listino milanese i comparti materie prime (+5,22%), viaggi e intrattenimento (+4,38%) e petrolio (+2,62%).



In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-2,82%), chimico (-1,55%) e telecomunicazioni (-0,80%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Saipem, con una marcata risalita del 5,55%.



Brilla Tenaris, con un forte incremento (+5,28%).



Ottima performance per Leonardo, che registra un progresso del 5,02%.



Exploit di Atlantia, che mostra un rialzo del 4,90%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -5,07%.



Sensibili perdite per Amplifon, in calo del 2,65%.



In apnea Inwit, che arretra del 2,42%.



Piccola perdita per BPER, che scambia con un -0,96%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Popolare di Sondrio (+9,47%), Autogrill (+7,05%), Saras (+5,92%) e Datalogic (+5,00%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su De' Longhi, che continua la seduta con -2,64%.



Tonfo di GVS, che mostra una caduta del 2,50%.



In rosso Illimity Bank, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.



Spicca la prestazione negativa di Sesa, che scende dell'1,69%.

