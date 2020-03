Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. A fare da assist ai listini azionari del Vecchio Continente contribuiscono le aspettative degli investitori dell'annuncio di unper attenuare il rallentamento della crescita globale a causa del diffondersi del coronavirus. I ministri finanziari e i banchieri centrali delterranno, infatti, oggi una video conferenza per coordinare laSul mercato valutario, sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,29%. Attesa in mattinata la, nel mese di febbraio. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%.(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,46%.Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +167 punti base, con un calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,07%.svetta Francoforte che segna un importante progresso del 2,70%. Vola Londra con una marcata risalita del 2,34%. Brilla Parigi, con un forte incremento (+2,36%)., con il FTSE MIB che mostra un balzo del 2,70%.In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+4,21%), sanitario (+3,71%) e costruzioni (+3,22%).di Piazza Affari, ottima performance per Poste Italiane, che registra un progresso del 5,07%.Exploit di Diasorin, che mostra un rialzo del 4,89%.Su di giri STMicroelectronics (+4,32%).Tra le banche, acquisti a piene mani su UBI Banca, che vanta un incremento del 4,04%.Tra i, Falck Renewables (+5,12%), Piaggio (+4,78%), Tod's (+4,74%) e Aeroporto di Bologna (+4,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Ivs Group, che continua la seduta con -1,20%.