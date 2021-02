© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale in rally per le principali borse europee con il sentiment degli investitori sostenuto dall'attesa dell'approvazione (prevista entro fine mese) del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari da parte del Congresso USA.Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,204. L'Oro continua gli scambi a 1.834,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,20%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,76%.In discesa lo spread, che retrocede a quota +95 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,51%.sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,02%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,53%. Giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,47%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 23.426 punti, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 25.499 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti costruzioni (+4,78%), media (+2,59%) e viaggi e intrattenimento (+2,51%).Tra lea grande capitalizzazione, svetta BPER che segna un importante progresso del 7,40%.Vola Unipol, con una marcata risalita del 6,27%.Brilla Banco BPM, con un forte incremento (+6,16%).Ottima performance per Buzzi Unicem, che registra un progresso del 4,55%.Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -0,78%.Discesa modesta per Inwit, che cede un piccolo -0,77%.Tra i, Banca MPS (+19,07%), Banca Popolare di Sondrio (+7,95%), Saras (+7,64%) e Webuild (+6,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su El.En, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.Pensosa Danieli, con un calo frazionale dello 0,57%.