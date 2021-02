© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, dopo che Mario Draghi ha accettato, con riserva, l'incarico di formare il governo, alla fine del suo colloquio con Mattarella.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,202. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.836,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,32%.In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +105 punti base, con un forte calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,58%.sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,71%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio anche Parigi. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+2,09%), che raggiunge i 22.528 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +2,08% avanza a quota 24.559 punti.Assicurativo (+3,95%), utility (+3,88%) e bancario (+3,80%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti materie prime (-1,65%), automotive (-1,34%) e tecnologia (-0,65%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per Poste Italiane, che registra un progresso del 7,13%.Exploit di Atlantia, che mostra un rialzo del 6,08%.Su di giri BPER (+5,57%).Acquisti a piene mani su A2A, che vanta un incremento del 5,24%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari, che prosegue le contrattazioni a -3,65%.DiaSorin scende dell'1,62%.Pensosa STMicroelectronics, con un calo frazionale dello 0,65%.Tra i, MARR (+4,73%), ASTM (+3,87%), Biesse (+3,54%) e Acea (+3,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -2,15%.Calo deciso per El.En, che segna un -1,41%.Sotto pressione Tinexta, con un forte ribasso dell'1,23%.Tentenna Garofalo Health Care, con un modesto ribasso dello 0,80%.