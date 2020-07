Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che mantengono buoni guadagni, dopo la seduta negativa di ieri. Giornata densa di dati macro e risultati trimestrali. Confermata una pesante contrazione dele delle principali economie europee, fra cui. Dati non sempre in linea con le attese. Occhi puntati anche suiL'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.Francoforte avanza dello 0,73%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 19.453 punti.Tra idi Milano, in evidenza UBI Banca (+9,82%), con il mercato che premia il successo dell'OPAS Intesa.Corrono Amplifon (+3,64%), Snam (+3,26%) e Banca Mediolanum (+3,15%).Le più forti vendite su Inwit, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.Seduta negativa per ENI, che mostra una perdita dell'1,23%.Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo dell'1,16%.Scivola Pirelli, con un netto svantaggio dell'1,15%.Tra i, doValue (+6,24%), Banca Popolare di Sondrio (+6,19%), Saras (+5,50%) e ASTM (+4,93%).La peggiore Autogrill, che prosegue le contrattazioni a -3,83%.Seduta drammatica per Ferragamo, che crolla del 3,64%.Sensibili perdite per Salini Impregilo, in calo del 3,53%.In apnea Sanlorenzo, che arretra del 3,02%.