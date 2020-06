Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, orfani oggi della guida didi Pentecoste. Sul sentiment degli addetti ai lavori prevale l'ottimismo per le riaperture delle economie post lockdown da coronavirus che bilancia le tensioni USA-Cina su Hong Kong.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,50%.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 34,55 dollari per barile, in forte calo del 2,65%.Lieve calo dello spread, che scende a +191 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,46%.denaro su Londra, che registra un rialzo dell'1,48%. Bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1,43%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dell'1,79%.Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+4,46%), chimico (+2,78%) e petrolio (+2,65%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-1,88%) e alimentare (-1,28%).Tra idi Milano, in evidenza Mediobanca (+8,09%), Banco BPM (+6,52%), CNH Industrial (+6,49%) e Leonardo (+5,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Diasorin, che ottiene -3,71%.Vendite su Campari, che registra un ribasso dell'1,51%.Seduta negativa per Prysmian, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione Amplifon, che accusa un calo dell'1,28%.Al Top tra le azioni italiane a, Zignago Vetro (+6,77%), Italmobiliare (+4,77%), Tinexta (+4,50%) e Autogrill (+3,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cattolica Assicurazioni, che prosegue le contrattazioni a -16,89%.Pesante Mutuionline, che segna una discesa di ben -2,91 punti percentuali.Seduta drammatica per Tamburi, che crolla del 2,18%.Sensibili perdite per doValue, in calo del 2,18%.