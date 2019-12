Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale positivo per le principali borse europee inclusa Piazza Affari, seppur con scambi contenuti con l'avvicinarsi delle festività natalizie.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,108. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.476,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,3 dollari per barile.Avanza di poco lo spread, che si porta a +164 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,40%.ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,81%. Resta vicino alla parità Londra (+0,11%). Tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,24%.telecomunicazioni (+2,56%), utility (+2,49%) e assicurativo (+2,23%) in buona luce sul listino milanese.di Piazza Affari, brilla Enel, con un forte incremento (+2,93%).Ottima performance per Telecom Italia, che registra un progresso del 2,65%.Exploit di Generali Assicurazioni, che mostra un rialzo del 2,60%.Su di giri Nexi (+2,35%).Tra i ribassi, piccola perdita per BPER, che scambia con un -0,96%.Debole Banco BPM, che registra una flessione dello 0,54%.Tra i, doValue (+10,33%), Zignago Vetro (+3,44%), Sesa (+3,41%) e Inwit (+2,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Garofalo Health Care, che continua la seduta con -2,97%.Seduta drammatica per Ivs Group, che crolla del 2,26%.Sensibili perdite per Mutuionline, in calo del 2,19%.In rosso Saras, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,55%.