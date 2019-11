Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Con la prospettiva di una imminente chiusura della "Fase1" delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina rimangono in secondo piano le problematiche derivanti dalla nascita del nuovo governo spagnolo e dalle possibili tensioni provenienti dall'evoluzione, interna ai confini italiani, della questione "Ilva"., che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con lo S&P-500, che evidenzia un incremento dello 0,38%.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,47%.In discesa lo spread, che retrocede a quota +146 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,21%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,65%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,50%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,44%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell'1,24%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 25.877 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,48%), come il FTSE Italia Star (1,2%).In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+2,12%), servizi finanziari (+1,79%) e media (+1,77%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,43%.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente UBI Banca, che vanta un incisivo incremento del 2,78%.In primo piano Fineco, che mostra un forte aumento del 2,69%.Decolla Azimut, con un importante progresso del 2,58%.In evidenza STMicroelectronics, che mostra un forte incremento del 2,27%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -1,59%.Fiacca Moncler, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.del FTSE MidCap, Banca Popolare di Sondrio (+13,58%), Piaggio (+6,87%), Datalogic (+6,41%) e Zignago Vetro (+6,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -5,52%.In rosso Saras, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,17%.Spicca la prestazione negativa di Autogrill, che scende dell'1,00%.Discesa modesta per SOL, che cede un piccolo -0,57%.