Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Sul sentiment degli investitori prevale l'ottimismo per un accordo tra USA e Cina sul commercio internazionale. Attenzione anche allanel giorno delSul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.510,5 dollari l'oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 56,21 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,01%.buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,94%. Performance positiva anche per Londra +0,50% e per Parigi +0,76%., con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell'1,17%.Si distinguono a Piazza Affari i settori automotive (+3,29%), tecnologia (+1,59%) e materie prime (+1,57%).Tra idi Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+4,07%), CNH Industrial (+3,39%), Ferrari (+2,87%) e Leonardo (+2,42%).di Milano, Datalogic (+4,45%), De' Longhi (+3,48%), Brembo (+2,65%) e Banca Popolare di Sondrio (+2,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Aeroporto di Bologna, che ottiene -1,02%.Sostanzialmente debole Salini Impregilo, che registra una flessione dello 0,88%.