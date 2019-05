Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Il sentiment degli investitori per il momento positivo dipenderà tuttavia dall'evoluzione nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. Washington e Pechino non sono riusciti a trovare ancora un'intesa e le trattative proseguiranno nelle prossime ore nel tentativo di evitare l'escalation della guerra commerciale.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,123. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.284,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 62 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +270 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,66%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell'1,09%. Resistente Londra, che segna un aumento dello 0,68%. Bene Parigi, +0,93%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,02% sul FTSE MIB.Buona la performance a Milano dei comparti beni per la casa (+2,06%), tecnologia (+1,52%) e bancario (+1,46%).di Milano, troviamo Unipol (+5,28%), UnipolSai (+5,18%), Ferragamo (+3,27%) e Azimut (+2,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che continua la seduta con -1,81%.Al Top tra le azioni italiane a, Falck Renewables (+5,14%), Fincantieri (+5,09%), Piovan (+3,99%) e Brunello Cucinelli (+3,25%). Giù, invece, Cattolica Assicurazioni, -1,08%.