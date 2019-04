Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con le contrattazioni che riprendono quota dopo un apertura in negativo, collocando il listino di Milano in testa nel Vecchio Continente.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,50%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.292 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,09%.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,37% a quota +248 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,53%.sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,54%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,26%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,31%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,80%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura di ieri. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,37%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,05%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,59 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,36 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,99 miliardi di azioni, rispetto ai 1,12 miliardi precedenti.Tra i 221 titoli trattati, 87 hanno chiuso in ribasso, mentre 116 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 18 titoli.bancario (+2,90%), tecnologia (+1,91%) e automotive (+1,82%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti chimico (-1,64%), telecomunicazioni (-0,96%) e utility (-0,74%).di Piazza Affari, incandescente Banco BPM, che vanta un incisivo incremento del 4,33%.In primo piano Unicredit, che mostra un forte aumento del 4,20%.Decolla Pirelli, con un importante progresso del 3,94%.In evidenza Juventus, che mostra un forte incremento del 3,60%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Hera, che ha terminato le contrattazioni a -1,61%.Vendite su Telecom Italia, che registra un ribasso dell'1,40%.Seduta negativa per Amplifon, che mostra una perdita dell'1,35%.Sotto pressione Italgas, che accusa un calo dell'1,18%.del FTSE MidCap, Credito Valtellinese (+3,67%), Brembo (+3,50%), Piovan (+3,32%) e Biesse (+3,21%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su IREN, che ha archiviato la seduta a -2,39%.Crolla SOL, con una flessione del 2,28%.Scivola CIR, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso Maire Tecnimont, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,80%.