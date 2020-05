Piazza Affari in profondo rosso con banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che accusano perdite consistenti in scia alla pessima performance di Wall Street. pesano leed anche per glisull'economia.che accusa la pubblicazione di trimestrali deludenti da alcune big europee.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,086. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +234 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,81%.sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dell'1,47%, soffre Londra, che evidenzia una perdita dello 0,89%, e pesante Parigi, che segna una discesa di ben -1,67 punti percentuali. Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dell'1,20% sul FTSE MIB.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Ferragamo, che mostra un rialzo del 2,96%.In luce A2A, con un ampio progresso dell'1,43%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exor, che prosegue le contrattazioni a -5,29%.Seduta drammatica per STMicroelectronics, che crolla del 2,91%.Sensibili perdite per Nexi, in calo del 2,85%.In apnea Fiat Chrysler, che arretra del 2,71%.di Milano, Banca Farmafactoring (+6,74%), Saras (+4,29%), Inwit (+3,50%) e Cerved Group (+3,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Piaggio, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.Tonfo di IMA, che mostra una caduta del 3,90%.Lettera su ASTM, che registra un importante calo del 3,00%.Affonda FILA, con un ribasso del 2,54%.