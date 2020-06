Piazza Affari in modesto rialzo con resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in scia all'incertezza evidenziata dai mercati asiatici, all'inizio di una settimana ricca di spunti sul fronte economico: si inizia oggi con il Fcon momento clou giovedì, quando la. tanti anche i dati macro in uscita, primi fra tutti PIl USA e PMI manifatturieri.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,122. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +178 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,32%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,3%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,05%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19% sul FTSE MIB.di Milano, troviamo Diasorin (+3,29%), Campari (+2,05%), CNH Industrial (+2,05%) e Fiat Chrysler (+1,86%).La peggiore è Snam, che cede il 4,60%.Spicca la prestazione negativa di BPER, che scende dell'1,82%.Italgas scende dell'1,12%.Piccola perdita per Hera, che scambia con un -0,92%.Tra i, Interpump (+5,53%), Garofalo Health Care (+3,07%), Inwit (+3,02%) e Aeroporto di Bologna (+2,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su doValue, che continua la seduta con -3,12%.Sensibili perdite per Mondadori, in calo del 2,83%.In apnea Banca Popolare di Sondrio, che arretra del 2,20%.Calo deciso per Sanlorenzo, che segna un -1,83%.