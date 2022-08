Piazza Affari in flessione con le altre Borse europee

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che scontano un ritorno del clima negativo sulle borse mondiali, per effetto di tensioni geopolitiche ed economiche.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.773,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,62%) si attesta su 93,3 dollari per barile.



Avanza di poco lo spread, che si porta a +219 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,85%.



Tra gli indici di Eurolandia tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,64%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,17%, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,44%.



Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,71% sul FTSE MIB, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,76%, continuando la seduta a 24.376 punti.



Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1,36%); sulla stessa tendenza, in forte calo il FTSE Italia Star (-2,05%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+2,42%), Banco BPM (+1,24%), Iveco (+1,20%) e Telecom Italia (+0,94%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -3,25%.



Pessima performance per Interpump, che registra un ribasso del 2,71%.



Sessione nera per Amplifon, che lascia sul tappeto una perdita del 2,62%.



In perdita Saipem, che scende del 2,25%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Saras (+2,64%), Alerion Clean Power (+1,35%), Rai Way (+0,74%) e Maire Tecnimont (+0,66%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Reply, che continua la seduta con -5,64%.



Pesante Ferragamo, che segna una discesa di ben -3,1 punti percentuali.



Seduta negativa per Tod's, che scende del 3,02%.



Sensibili perdite per Salcef Group, in calo del 3,00%.