Piazza Affari in denaro, maglia rosa d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro. Il numero uno della Banca Centrale Europea,, ha confermato un'economia in rallentamento nel breve periodo ma con scarse probabilità di recessione.Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500 che riporta un cauto +0,12%.L'Euro / Dollaro USA mostra un calo dello 0,31%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.281,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza a 53,12 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +250 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,67%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,53%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,35%, sostanzialmente tonica Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,65%., invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso.Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,19 miliardi di euro, con un incremento del 25,23%, rispetto ai precedenti 1,74 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,78 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 243.173, rispetto ai precedenti 211.028.Su 220 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 85 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 115 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 20 azioni del listino milanese.Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+8,70%), automotive (+1,84%) e servizi finanziari (+1,81%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti sanitario (-0,81%), alimentare (-0,63%) e chimico (-0,58%).di Piazza Affari, exploit di STMicroelectronics, che mostra un rialzo del 10,16% dopo i conti 2018.Su di giri Azimut (+7,6%).Acquisti a piene mani su Leonardo, che vanta un incremento del 2,53%.Effervescente Ferrari, con un progresso del 2,27%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su UBI Banca, che ha terminato le contrattazioni a -2,04%.Soffre Recordati, che evidenzia una perdita dell'1,73%.Preda dei venditori Banco BPM, con un decremento dell'1,69%.Si concentrano le vendite su Buzzi Unicem, che soffre un calo dell'1,53%.Al Top tra le azioni italiane a, ASTM (+6,00%), Sias (+5,84%), Salini Impregilo (+3,24%) e CIR (+2,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tod's, che ha chiuso a -5,94%.Sensibili perdite per Cembre, in calo del 2,43%.Vendite su Fincantieri, che registra un ribasso dell'1,29%.Seduta negativa per Aquafil, che mostra una perdita dell'1,06%.