Piazza Affari in denaro con le altre borse europee

(Teleborsa) -, grazie alla performance positiva ed al clima favorevole che ha caratterizzato gli scambi in Asia. A sostenere il sentiment le speranze di unadell'economia con l'avvio della Fase 2 e la speranza che in Ue si trovi un(domani la Commissione presenterà la sua proposta).L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,70%. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +199 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,55%.tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,81%, exploit di Londra, che mostra un rialzo dell'1,64%, su di giri Parigi (+1,51%). Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell'1,33%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura precedente. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,43%), come il FTSE Italia Star (1,0%).di Milano, troviamo Leonardo (+5,72%), BPER (+4,87%), STMicroelectronics (+4,63%) e Ferragamo (+4,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Diasorin, che segna un -5,64%.Sottotono Recordati che mostra una limatura dell'1,00%.Delole Amplifon, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a, Maire Tecnimont (+5,62%), FILA (+5,29%), Banca Popolare di Sondrio (+4,79%) e Aeroporto di Bologna (+4,50%).