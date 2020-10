Piazza Affari in caduta. Borse europee temono contagi Covid

(Teleborsa) - Piazza Affari si conferma in apnea assieme agli altri Eurolistini, che scontano una situazione sempre più grave sul fronte dei contagi di Covid in UE, mentre la Francia si appresta ad annunciare un nuovo lockdown generale. Non allenta le pressioni l'imminente riunione della BCE, che domani non annuncerà novità, gettando le basi per nuovi interventi a dicembre.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Apprezzabile aumento dello spread, che si attesta a +138 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,74%.



Tra le principali Borse europee in caduta libera Francoforte, che affonda del 2,66%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dell'1,36%, e pesante Parigi, che segna una discesa di ben -2,41 punti percentuali. A Milano, forte calo del FTSE MIB (-2,45%), a fronte di un forte nervosismo e perdite generalizzate su tutti i settori, senza esclusione alcuna.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano si mette in luce Saipem (+1,43%), grazie ai risultati migliori delle attese.

Bene anche DiaSorin (+0,94%) che continua a beneficiare della marchiatura CE al test anti-Covid.



La peggiore è Buzzi Unicem, che prosegue le contrattazioni a -5,67%.



Seduta drammatica per Moncler, che crolla del 4,73%.



Sensibili perdite per Pirelli, in calo del 4,73%.



In apnea Leonardo, che arretra del 3,91%.



Seduta molto negativa per tutti i titoli del FTSE MidCap.



Le più forti vendite si manifestano su Danieli, che prosegue le contrattazioni a -5,11%.



Tonfo di Banca Popolare di Sondrio, che mostra una caduta del 4,50%.



Lettera su Credem, che registra un importante calo del 4,37%.



Affonda Banca Ifis, con un ribasso del 4,36%.

