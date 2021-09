Piazza Affari, il rialzo del petrolio spinge i titoli del comparto

1 Minuto di Lettura

Lunedì 13 Settembre 2021, 14:00







(Teleborsa) - L'aumento del prezzo del petrolio spinge al rialzo i titoli del settore a Piazza Affari, con il FTSE Italia All-Share Energy Index che è il migliore tra gli indici settoriali (+1,95%). Alle 13.30, i future sul greggio Brent di novembre hanno raggiunto i 73,37 dollari al barile, in aumento di 0,45 dollari o dello 0,63%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di ottobre scambiano in rialzo di 0,61 dollari, o dello 0,87%, a 70,33 dollari al barile.



Brillante rialzo per ENI, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,01%, portandosi a 10,76. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 10,82 e successiva a 11. Supporto a 10,65.



A cascata, aumentano anche titoli di società che forniscono servizi al settore dell'energia. Ottima la performance di Saipem, che si attesta a 2,05 con un aumento del 2,96%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,071 e successiva a 2,129. Supporto a 2,013.



Seduta vivace oggi per Tenaris, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,61%, attestandosi a 8,436. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 8,493 e successiva a 8,621. Supporto a 8,365.



Balza in avanti Saras, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,60% a quota 0,6876. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 0,6936 e successiva a quota 0,7084. Supporto a 0,6788.