Piazza Affari guida rally borse europee

(Teleborsa) -, che proseguono il rally avviato questa settimana, con ilper assicurare liquidità alle imprese e con gli sviluppi positivi dell', che sembrerebbe aver raggiunto il suo picco.L'Euro / Dollaro USA continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,088. In discesa lo spread, che retrocede a quota +186 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,50%.svetta Francoforte che segna un importante progresso del 3,81%, vola Londra, con una marcata risalita del 2,78%, brilla Parigi, con un forte incremento del 2,88%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 4,05% sul FTSE MIB.di Milano, si segnalano Buzzi Unicem (+9,12%), Exor (+8,99%).Su di giri Fiat Chrysler (+8,83%), in vista di un rafforzamento della posizione di liquidità.Tonica l'industria, con Leonardo che guadagna il 7,78%.del FTSE MidCap, Anima Holding (+9,69%) e Banca Popolare di Sondrio (+8,20%), quest'ultima al centro di speculazioni su possibili operazioni di M&A.