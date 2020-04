Piazza Affari guida i rialzi in UE grazie a settore oil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che guida la ripresa con ilIl comparto si è infiammato sulla scia dell', sulla notizia di un accordo USA-Russia-Arabia per contingentare la produzione.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,092. Scende molto lo spread, raggiungendo +189 punti base, con un deciso calo di 11 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,46%.performance moderata per Francoforte, che mostra un rialzo dello 0,33%, meglio Londra, che segna un aumento dello 0,69%, buona performance per Parigi, che cresce dello 0,82%., con il FTSE MIB che mostra un balzo dell'1,56%.di Milano, troviamo Saipem (+9,41%), ENI (+8,24%), Tenaris (+5,14%) e Poste Italiane (+5,11%).In rosso Amplifon, che continua la seduta con -1,79%.Debole UnipolSai, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.Cedente CNH Industrial, che scende dell'1,62%.Moncler scende dell'1,36%.