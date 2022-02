Piazza Affari frena i Listini europei che si muovono senza slancio

(Teleborsa) - Seduta difficile per la Borsa di Milano, che agisce da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. Dopo i primi scambi in territorio positivo, gli investitori sono tornati a soppesare le tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente sull'Ucraina e le aspettative per una stretta monetaria da parte delle principali banche centrali. Intanto, continua il sell-off sui titoli di stato innescato giovedì dalle parole di Christine Lagarde

Sul fronte macroeconomico, in mattinata ha deluso la produzione industriale tedesca di dicembre 2021, che ha mostrato una discesa mensile dello 0,3%, contro attese per un aumento dello 0,4%. Migliora invece sopra le attese il sentiment degli investitori in Europa, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco.



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,143. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.812,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,62%) si attesta su 90,81 dollari per barile.



Lo Spread peggiora, toccando i +158 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,77%.



Nello scenario borsistico europeo senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,04%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,14%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,19%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-1,15%) e si attesta su 26.298 punti: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 28.640 punti, ritracciando dell'1,16%.



In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-0,91%); sulla stessa tendenza, negativo il FTSE Italia Star (-0,84%).



Una giornata da dimenticare per Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.



I più forti ribassi si verificano su Enel, che continua la seduta con -3,03%.



Lettera su Telecom Italia, che registra un importante calo del 2,85%.



Affonda DiaSorin, con un ribasso del 2,77%.



Vendite su Unicredit, che registra un ribasso del 2,28%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+0,87%), B.F (+0,85%), Tod's (+0,84%) e Banca MPS (+0,78%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su ENAV, che continua la seduta con -3,32%.



Crolla Tinexta, con una flessione del 2,70%.



Vendite a piene mani su Datalogic, che soffre un decremento del 2,54%.



Pessima performance per GVS, che registra un ribasso del 2,22%.



