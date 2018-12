Piazza Affari frena i listini europei che chiudono senza slancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, sulle preoccupazioni per il deterioramento della situazione economica globale, evidenziato anche dalla frenata del PIL USA nel 3° trimestre. Il rialzo dei tassi della Fed e lo Shutdown in USA si candidano come fattori negativi, amplificando i movimenti di un mercato già distratto dalle prossime festività natalizie e con scambi al lumicino. Il focus è anche sull'iter di approvazione della Manovra italiana.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,41%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.258,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a +0,11%.Balza in alto lo spread, posizionandosi +256 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,81%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,21%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,03%, poco mossa Parigi, che mostra un +0,04%.; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 20.156 punti, in calo dell'1,03%. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%); in discesa il FTSE Italia Star (-0,96%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,49 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,25 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 1,33 miliardi di azioni, rispetto ai 1,66 miliardi precedenti.Su 216 titoli trattati a Piazza Affari, 109 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 91. Invariate le rimanenti 16 azioni.In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+1,86%), costruzioni (+0,57%) e beni per la casa (+0,54%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-2,92%), bancario (-2,43%) e automotive (-2,42%).di Milano, troviamo Banca Mediolanum (+5,24%), STMicroelectronics (+2,57%), Recordati (+2,19%) e Diasorin (+2,11%) che ha lanciato tre nuovi primer per test diagnostica molecolare.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia, che ha archiviato la seduta con un -3,81%.In apnea Unicredit, che arretra del 3,80%.Tonfo di Leonardo, che mostra una caduta del 3,25% sulle dichiarazioni del vicepremier Di Maio in relazione ai caccia F-35.Lettera su Fiat Chrysler, che registra un importante calo del 3,19%.Al Top tra le azioni italiane a, Biesse (+5,68%), Salini Impregilo (+4,98%), ASTM (+4,47%) e Ivs Group (+4,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Geox, che ha chiuso con un -8,85%.Affonda Amplifon, con un ribasso del 7,64%.Crolla Juventus, con una flessione del 4,63%.Vendite a piene mani su Fincantieri, che soffre un decremento del 3,32%.