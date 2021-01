© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre, che in mattinata aveva beneficiato delNon sembra pesare per ora su Milano la crisi di Governo, con il Premier Conte che ha preso qualche giorno per decidere il da farsi, né l'impeachment di Trump, votato ieri dalla Camera USA. Più interesse desta il, di cui si attendono dettagli.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,215. orna a galoppare lo spread, che si posiziona a +118 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,62%.procede a piccoli passi Francoforte, che registra un +0,26%,ben impostata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,73%, incolore Parigi, che negozia con un +0,09%. Sosta sulla parità anche la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.737 punti.di Piazza Affari, lettera su Fiat Chrysler, che registra un importante calo del 3,93%. Bene anche la controllante Exor che avanza dell'1,53%.Si muove in territorio positivo CNH Industrial, mostrando un incremento dell'1,16%.Tonica Ferrari, che registra una plusvalenza dello 0,97%.Fra i più forti ribassi si segnala Azimut, che continua la seduta con -1,53%.Vendite su Banco BPM, che registra un ribasso dell'1,39%.Seduta negativa per Intesa Sanpaolo, che mostra una perdita dell'1,38%.Sotto pressione Saipem, che accusa un calo dell'1,20%.del FTSE MidCap, Avio (+3,65%), Datalogic (+3,20%), doValue (+2,63%) e MARR (+1,84%).La peggiore è Mutuionline, che cxede il 2,94%.Affonda Banca MPS, con un ribasso del 2,43%.Crolla Autogrill, con una flessione del 2,29%.Vendite a piene mani su FILA, che soffre un decremento del 2,11%.