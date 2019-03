Piazza Affari e le altre borse europee proseguono incerte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che confermano una grande prudenza e non si sbilanciano, prima del voto sul nuovo accordo per la Brexitstrappato dalla Premier Theresa May all'Ue. Frattanto, i futures USA indicano un esordio fiacco per Wall Street anche dopo il dato sull'inflazione USA.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,128. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,56%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,20%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,22%, debole Parigi, che lima lo 0,19%.riportando una variazione pari a -0,17% sul FTSE MIB.Tra idi Milano, in evidenza Recordati (+1,69%), Azimut (+0,94%), Buzzi Unicem (+0,92%) e Diasorin (+0,81%).La peggiore di conferma TIM, che scivola del 4,56% sul persistere di tensioni fra gli azionisti Vivendi e Elliott.Pesante Juventus, che segna una discesa di ben -2,63 punti percentuali in attesa del match con l'Atletico Madrid.Seduta drammatica per Ferragamo, che crolla del 2,07%.Spicca la prestazione negativa di Banco BPM, che scende dell'1,36%.di Milano, Technogym (+3,32%), Enav (+3,25%), Cembre (+2,73%) e De' Longhi (+2,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Tod's, che continua la seduta con -2,71% dopo risultati deludenti. Sensibili perdite per Banca Ifis, in calo del 2,53% che socnta il ricambio al vertice.