Piazza Affari è la peggiore in Europa

(Teleborsa) -, che prosegue la sessione in rosso, appesantita dai titoli bancari. Il dato dell'Area Euro ha confermato ancheLieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,26%. Avanza di poco lo spread, che si porta a +213 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,67%.andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,05%, poco mosso Londra, che mostra un -0,18%, e scivola Parigi, con un netto svantaggio dello 0,72%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,88%.di Milano, troviamo Diasorin (+4,63%), Recordati (+2,28%), Enel (+1,61%) e Hera (+1,34%).Fra i peggiori Fiat Chrysler, che continua la seduta con -5,75%.Crolla Telecom Italia, con una flessione del 5,47%.Vendite a piene mani su Ferragamo, che soffre un decremento del 5,30%.Pessima performance per Banco BPM, che registra un ribasso del 5,17%.