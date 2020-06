Piazza Affari è la migliore in Europa con banche e petroliferi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite generalizzate. A sostenere il mercato contribuiscei, questi ultimi in scia alla ripresa delle quotazioni del greggio dopoall'estensione dei tagli produttivi.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,13. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,81%, a 39,87 dollari per barile.Avanza di poco lo spread, che si porta a +170 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,41%.sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,25%, Londra avanza dello 0,29%, mentre si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,31%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,68%.Tra idi Milano, in evidenza BPER (+5,71%), Saipem (+5,47%), Mediobanca (+4,90%) e Azimut (+4,47%).La peggiore è Diasorin, che scivola del 6,02%.Sensibili perdite per Amplifon, in calo del 3,20%.In apnea Nexi, che arretra del 2,87%.Tonfo di Moncler, che mostra una caduta del 2,41%.Al Top tra le azioni italiane a, OVS (+11,47%), De' Longhi (+7,95%), Banca Ifis (+7,24%) e Banca MPS (+6,98%).Fra i peggiori Falck Renewables, che continua la seduta con -3,16%.Lettera su Brunello Cucinelli, che registra un importante calo del 3,11%.Scivola Enav, con un netto svantaggio dell'1,94%.In rosso Inwit, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.