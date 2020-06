Piazza Affari e Borse UE proseguono trend positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che proseguono il rally avviato la vigilia, sulla scia del sostegno offerto dalle banche centrali (anche la Fed ha avviato il pano anti pandemia di acquisto di Corporate Bond).L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,125. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,37%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,51%, seduta buona per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,68%, bene Parigi, che mostra un progresso dello 0,57%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.663 punti.Tra idi Milano, in evidenza Recordati (+4,02%), Buzzi Unicem (+3,60%), Telecom Italia (+2,70%) e Leonardo (+1,83%).La peggiore è BPER, che scivola dell'1,71%.Sotto pressione Ferrari, con un forte ribasso dell'1,05%.Tentenna Banca Mediolanum, con un modesto ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per Atlantia, che segna un calo dello 0,63%.del FTSE MidCap, Aeroporto di Bologna (+3,30%), doValue (+2,63%), Cattolica Assicurazioni (+2,62%) e Banca Popolare di Sondrio (+1,95%).Vendite su Salini Impregilo, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.