Piazza Affari e Borse europee proseguono in rialzo

(Teleborsa) -, che sono partiti in rialzo sulla scia del progressivo miglioramento del bilancio dell'emergenza sanitaria e dei dati dell'export cinese, risultati migliori delle attese.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,093. L'Oro si porta ai massimi da 7 anni con un progresso dello 0,50% a 1.770 dollari.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +199 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,64%.ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell'1,05%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,64%, Parigi è stabile, riportando un moderato +0,13%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,54% a 17.718 punti.di Piazza Affari, exploit di Diasorin, che mostra un rialzo del 6,97%.Su di giri Nexi (+3,74%).Acquisti a piene mani su Generali Assicurazioni, che vanta un incremento del 3,65%.Effervescente Fiat Chrysler, con un progresso del 3,18%.La peggiore è Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita dell'1,22%.Sotto pressione Banco BPM, che accusa un calo dell'1,07%.Giornata fiacca per Enel, che segna un calo dello 0,79%.