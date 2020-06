Piazza Affari, dividendi di oggi 8 giugno 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 8 giugno, in Borsa staccano la cedola del dividendo le seguenti società:AscopiaveISIN: IT0004093263Mercato: MTA segmento STARDividendo ordinarioImporto per azione: 0,2133 euroData di pagamento: 10/06/2020Avviso Borsa Italiana del 01/06/2020 n. 14700ConafiISIN: IT0004105653Mercato: MTADividendo straordinarioImporto per azione: 0,019 euroData di pagamento: 10/06/2020Avviso Borsa Italiana del 04/06/2020 n. 15059Equita GroupISIN: IT0005312027Mercato: MTA segmento STARDividendo ordinarioImporto per azione: 0,19 euroData di pagamento: 10/06/2020Avviso Borsa Italiana del 08/05/2020 n. 12234First CapitalISIN: IT0005252736Mercato: AIM ItaliaDividendo straordinarioImporto per azione: 0,185 euroIn aggiunta all'importo in contanti sarà assegnata gratuitamente un'azione ogni 54 azioni detenuteData di pagamento: 10/06/2020Avviso Borsa Italiana del 06/05/2020 n. 12047Iniziative BrescianeISIN: IT0005037905Mercato: AIM ItaliaDividendo ordinarioImporto per azione: 0,65 euroData di pagamento: 10/06/2020Avviso Borsa Italiana del 02/06/2020 n. 14881MutuionlineISIN: IT0004195308Mercato: MTA segmento STARDividendo ordinarioImporto per azione: 0,12 euroData di pagamento: 10/06/2020Avviso Borsa Italiana del 29/05/2020 n. 14517SitISIN: IT0005262149Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,14 euroData di pagamento: 10/06/2020Avviso Borsa Italiana del 07/05/2020 n. 12069