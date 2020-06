Piazza Affari, dividendi di oggi 22 giugno 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 22 giugno, in Borsa staccano la cedola del dividendo le seguenti società:AceaISIN: IT0001207098Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,78 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 29/05/2020 n. 14605Acsm-AgamISIN: IT0001382024Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,08 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 11/05/2020 n. 12469AlerionISIN: IT0004720733Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,2 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 28/04/2020 n. 10982B.F.ISIN: IT0005187460Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,003 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 29/05/2020 n. 14498Carel IndustriesISIN: IT0005331019Mercato: MTA segmento STARDividendo ordinarioImporto per azione: 0,12 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 21/04/2020 n. 10174Dea CapitalISIN: IT0001431805Mercato: MTA segmento STARDividendo straordinarioImporto per azione: 0,12 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 21/04/2020 n. 10116ExorISIN: NL0012059018Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,43 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 21/05/2020 n. 13708IrenISIN: IT0003027817Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,0925 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 29/04/2020 n. 11303Italian Wine BrandsISIN: IT0005075764Mercato: AIM ItaliaDividendo ordinarioImporto per azione: 0,1 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 16/06/2020 n. 16104LeonardoISIN: IT0003856405Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,14 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 21/05/2020 n. 13687Poste ItalianeISIN: IT0003796171Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,309 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 18/05/2020 n. 13317SnamISIN: IT0003153415Mercato: MTADividendo straordinarioImporto per azione: 0,1416 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 18/06/2020 n. 16341STMicroelectronicsISIN: NL0000226223Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,042 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 18/06/2020 n. 16297Telecom ItaliaISIN: IT0003497168Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,01 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 24/04/2020 n. 10722Telecom Italia RisparmioISIN: IT0003497176Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,0275 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 24/04/2020 n. 10722TernaISIN: IT0003242622Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,1653 euroData di pagamento: 24/06/2020Avviso Borsa Italiana del 19/05/2020 n. 13441Vedere anche: i dividendi da inizio 2020Vedere anche: i dividendi del 2019