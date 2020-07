Piazza Affari, dividendi di oggi 20 luglio 2020

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 20 luglio, in Borsa staccano la cedola del dividendo le seguenti società:



Enel

ISIN: IT0003128367

Mercato: MTA

Dividendo ordinario

Importo per azione: 0,168 euro

Data di pagamento: 22/07/2020

Avviso Borsa Italiana del 15/05/2020 n. 13072



IGD

ISIN: IT0005322612

Mercato: MTA - segmento STAR

Dividendo ordinario

Importo per azione: 0,2282 euro

Data di pagamento: 22/07/2020

Avviso Borsa Italiana del 11/06/2020 n. 15796



Retelit

ISIN: IT0004370463

Mercato: MTA - segmento STAR

Dividendo ordinario

Importo per azione: 0,02 euro

Data di pagamento: 22/07/2020

Avviso Borsa Italiana del 25/06/2020 n. 16851