Piazza Affari, dividendi di oggi 15 giugno 2020

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 15 giugno, in Borsa staccano la cedola del dividendo le seguenti società:AmbienthesisISIN: IT0001042297Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,0105 euroData di pagamento: 17/06/2020Avviso Borsa Italiana del 22/05/2020 n. 13854Coima ResISIN: IT0005136681Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,2 euroData di pagamento: 17/06/2020Avviso Borsa Italiana del 11/06/2020 n. 15800DatalogicISIN: IT0004053440Mercato: MTA segmento STARDividendo ordinarioImporto per azione: 0,3 euroData di pagamento: 17/06/2020Avviso Borsa Italiana del 05/06/2020 n. 15169DiasorinISIN: IT0003492391Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,95 euroData di pagamento: 17/06/2020Avviso Borsa Italiana del 11/06/2020 n. 15759FinlogicISIN: IT0005256323Mercato: AIM ItaliaDividendo ordinarioImporto per azione: 0,1412 euroData di pagamento: 17/06/2020Avviso Borsa Italiana del 29/04/2020 n. 11300Vedere anche: i dividendi da inizio 2020Vedere anche: i dividendi del 2019