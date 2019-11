Piazza Affari frena a metà seduta

Dopo una mattinana positiva Piazza Affari annulla i guadagni frenata dalla debolezza delle banche. I titoli degli istituti di credito, tutti positivi nella prima parte della giornata, hanno via via rallentato il passo e ora sono in gran parte sotto la parità. Il Ftse Mib segna così +0,01% e il Ftse All Share è invariato.



Restano in rialzo, anche se contenuto, Francoforte (+0,09%) e Parigi (+0,25%), mentre Londra cede lo 0,27%. Tra le blue chip milanesi guadagnano terreno Prysmian (+1,25%), Hera (+1,18%) e Azimut (+1,22%). Si spegne in parte la speculazione su Saipem (+0,97%), sotto i riflettori per i rumors su una possibile aggregazione con la norvegese Subsea 7. In coda al Ftse Mib Salvatore Ferragamo (-1,7%), Italgas (-0,85%) e Ubi Banca (-0,8%).

