Venerdì 14 Giugno 2024, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 18:14

Restano agitate le borse europee in conseguenza del test europeo il cui esito sembra sgradito agli investitori che hanno svoltato la tendenza favorevole che aveva accompagnato gli asset del Vecchio Continente fin da inizio anno, consentendo una performance positiva dopo molto tempo il resto del mondo. Milano però è la maglia nera perchè perde il 2,8% perché l'indice vede un grosso peso dei titoli finanziari e perché le tensioni dei mercati alimentano i timori di una nuova crisi del debito. E a preoccupare non sono tanto i risultati in sé - visto che l’avanzata di forze anti-europeiste era stata ampiamente prevista e probabilmente non è ancora di dimensioni tali da mutare gli equilibri politici a Strasburgo e Bruxelles - quanto l’incertezza che si è creata in uno dei Paesi guida come la Francia con la convocazione di elezioni anticipate da parte del presidente, Emmanuel Macron.

La situazione dell'Italia

In Italia sulle banche si registrano le vendite maggiori e sono in corso le perdite più profonde: Mps, Bper e Unicredit arretrano più del -5%. In singola seduta sono perdite importanti. Ma analizzando Unicredit da gennaio a oggi è salita del 31%. negli ultimi dodici mesi la crescita invece è del +70%. Fa ancora più impressione Mps: +38% da inizio anno, +91% da giugno 2023. Le tensioni si scaricano sullo spread che sfiora quora 160 punti. Piazza Affari ha chiuso in forte calo. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,81% a 32.665 punti.