Piazza Affari corre sola. Europa più cauta

(Teleborsa) -, al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia. A dare linfa al listino milanese sono gli acquisti sui titoli bancari mentre lo spread, consolida i livelli della vigilia, attestandosi a +274 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,53%.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,126 con gli occhi degli investitori concentrato sulle banche centrali. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,27%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 52,84 dollari per barile, con un calo dello 0,77%.seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,34%. Poco mosse Londra -0,15% e Parigi +0,02%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 20.074 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori servizi finanziari (+2,24%), bancario (+1,92%) e telecomunicazioni (+1,40%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori sanitario (-0,92%) e alimentare (-0,66%).Tra lea grande capitalizzazione, vola Exor, con una marcata risalita del 2,77%. Seguita da FCA (+2,37%) che guarda al CdA odierno di Renault che dovrà esprimersi sulla fusione proposta dalla casa italo-americana.Tra le banche, brilla UBI Banca, con un forte incremento (+2,54%).Ottima performance per Saipem, che registra un progresso del 2,50%. Moderata salita per BPER (+1,51%) con l'assemblea straordinaria convocata al 4 luglio per deliberare su un aumento di capitale fino a circa 171 milioni, riservato a Fondazione di Sardegna.Exploit di Telecom Italia, che mostra un rialzo del 2,42%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -1,86%.Sotto pressione anche Diasorin, con un forte ribasso dell'1,05%.Al Top tra le azioni italiane a, Anima Holding (+3,77%), Banca Ifis (+3,71%), Mondadori (+3,41%) e Danieli (+2,86%). Giù, invece, doBank, -2,04%.