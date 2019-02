Piazza Affari corre sola. Borse caute con il settore auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che oggi fa anche, quasi ferme sui massimi degli ultimi quattro mesi raggiunti negli ultimi giorni, in attesa di un possibile accordo fra USA e Cina sul commercio. A controbilanciare questo effetto positivo c'è, che proprio nel rallentamento dlele vendite presso la grande economia asiatica vede un fattore di preoccupazione.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +266 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,76%.fiacca Francoforte, che mostra un decremento dello 0,26%, discesa modesta per Londra, che cede uno 0,25%, ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto., con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,3%.Riaòlzo guidato dalle telecomunicazioni (+1,20%) e dalle banche.di Piazza Affari, brilla Telecom Italia, con un forte incremento (+2,49%), ancora sulla scommessa di un aumento della partecipazione di CDP.Ottima performance per Moncler, che registra un progresso del 2,04%.Si muovono in territorio positivo le banche come Unicredit che mostra un incremento dell'1,71%, Fineco dell'1,63%.Fra i peggiori Pirelli, che cede l'1,51% in rispsosta al cattivo andamento delle auto europee. Deboli anche Brembo, con un calo frazionale dello 0,68%, e Fiat Chrysler, con un modesto ribasso dello 0,64%.