Piazza Affari corre con le banche. In calo lo Spread

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Partenza positiva per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo le perdite di venerdì e nonostante l'andamento negativo dei Listini asiatici.Scarna l'agenda macroeconomica mentre domani saranno rilasciate le statistiche sul PIL dell'Italia, della Francia e della Zona euro.Intantoper via della bocciatura della Manovra da parte di Bruxelles. Venerdì Standard & Poor's non ha declassato il rating tricolore, peggiorando però l'outlook a "negativo". Grande attesa per l'che si terrà in mattinata.Sul valutario nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,141. Tra le commodities, prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22% mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) segna un leggero calo dello 0,52%., toccando i 300 punti base, con un calo di 11 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,35%.piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,63%. Avvio di giornata moderatamente positivo per Londra, che sale di un frazionale +0,53%, mentre scivola Parigi, che accusa un calo dell'1,29%.; sulla stessa linea, corre il FTSE Italia All-Share fino a 20.898 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,19%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori bancario (+2,93%), telecomunicazioni (+1,98%) e servizi finanziari (+1,64%). Il settore immobiliare, con il suo -0,78%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari grazie alle parole del Ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha parlato di "Istituti solidi". Volano Banco BPM +4,49%, UBI Banca +3,50%, BPER +3,37%, Mediobanca +3,30%.Al Top tra le azioni italiane adopo che Hitachi ha rilevato la quota della società in mano a Elliott annunciando il conseguente lancio di un'OPA totalitaria.Ottime Banca MPS (+4,16%), Cerved Group (+3,23%) e Banca Ifis (+3,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Beni Stabili, che ottiene -1,36%.