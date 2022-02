Piazza Affari consolida il rimbalzo insieme all'Europa

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, con gli investitori convinti che le banche centrali saranno più caute nell'alzare i tassi di interesse. Gli investitori restano comunque con gli occhi puntati sull'evoluzione della guerra in Ucraina, dove l'esercito russo sta già entrando nella capitale Kiev.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.901,1 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 92,04 dollari per barile, in calo dell'1,36%.



Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,14% a quota +162 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,80%.



Tra gli indici di Eurolandia su di giri Francoforte (+1,64%), acquisti a piene mani su Londra, che vanta un incremento del 2,45%; effervescente Parigi, con un progresso dell'1,86%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,15%, interrompendo la serie di sei ribassi consecutivi, iniziata il 17 di questo mese; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 27.697 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Enel, che vanta un incisivo incremento del 4,62%.



In primo piano Terna, che mostra un forte aumento del 4,48%.



Decolla Prysmian, con un importante progresso del 4,45%.



In evidenza Italgas, che mostra un forte incremento del 4,43%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Pirelli, che continua la seduta con -2,09%.



Sotto pressione Mediobanca, che accusa un calo dell'1,90%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Salcef Group (+7,80%), Ascopiave (+5,21%), Brunello Cucinelli (+4,79%) e Saras (+4,71%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Maire Tecnimont, che ottiene -6,87%.



Scivola doValue, con un netto svantaggio dell'1,23%.



Fiacca Garofalo Health Care, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.